Сёмин поделился впечатлениями от дерби «Спартак» - ЦСКА

Известный российский тренер Юрий Сёмин поделился своими впечатлениями от московского дерби между «Спартаком» и ЦСКА.

Напомним, что «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 2:1 благодаря дублю Квинси Промеса. Команды завершали дерби в формате «10 на 10» после удалений Александра Соболева и Виллиана Роши.

Сёмин отметил энтузиазм команд, однако считает, что качество футбола в главном дерби Москвы было низким.

«На судьбу дерби повлияли эмоции. Они были не в интересах футбола. Игроки во время важных матчей должны держать психологический баланс, который помогал бы им в игре до конца себя реализовать. Ну нельзя бесконечно провоцировать друг друга! Надо играть футбол и забыть это. Чересчур много провокаций и лежания на футбольном поле после лёгкого столкновения», - сказал Сёмин, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

По итогам 28-го тура «Спартак» поднялся на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, у команды 53 очка. ЦСКА остался вторым с 54 зачётными баллами в кармане.