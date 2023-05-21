Корнаухов: «Матч ЦСКА со «Спартаком» стоит особняком, это главное дерби в стране»

Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ, в котором «армейцы» встретятся со «Спартаком».

«Надеюсь, что кто‑то забьёт у ЦСКА — Чалов, Обляков или Заболотный. Болельщики ждут, матч со «Спартаком» стоит особняком. Всё‑таки это главное дерби в стране», — приводит слова Корнаухова «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 21 мая. Начало — в 16:30 по московскому времени. На данный момент «армейцы» занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата, опережая четвёртый «Спартак» на четыре очка. До конца сезона командам осталось провести по три игры.