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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мор считает, что Карасёв великолепно отработал в дерби «Спартак» - ЦСКА

27 Мая 2023 • 15:13 Комментировать
Спартак Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о работе арбитра Сергея Карасёва в матче между «красно-белыми» и ЦСКА.

Напомним, в игре 28-го тура чемпионата России рефери удалил Александра Соболева и Виллиана Рошу за неприличные жесты, а также поставил спорный пенальти в ворота «армейцев».

«Карасёв отсудил великолепно! Роше не надо было ничего говорить, судьи и так бы посмотрели повтор», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

На данный момент ЦСКА занимает второе место в РПЛ, опережая идущий на третьей строчке «Спартак» на один зачетный балл.

Добавим, что Карасёв не получил назначения на матчи 29-го тура чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Сергей Карасёв Эдуард Мор
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