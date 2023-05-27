Мор считает, что Карасёв великолепно отработал в дерби «Спартак» - ЦСКА

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о работе арбитра Сергея Карасёва в матче между «красно-белыми» и ЦСКА.

Напомним, в игре 28-го тура чемпионата России рефери удалил Александра Соболева и Виллиана Рошу за неприличные жесты, а также поставил спорный пенальти в ворота «армейцев».

«Карасёв отсудил великолепно! Роше не надо было ничего говорить, судьи и так бы посмотрели повтор», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

На данный момент ЦСКА занимает второе место в РПЛ, опережая идущий на третьей строчке «Спартак» на один зачетный балл.

Добавим, что Карасёв не получил назначения на матчи 29-го тура чемпионата России.