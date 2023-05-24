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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соболев дисквалифицирован на четыре матча

24 Мая 2023 • 17:45 Комментировать (3)
Спартак Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев получил дисквалификацию на четыре матча Российской премьер-лиги.

Сегодня, 24 мая, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, в ходе которого было принято решение отстранить 26-летнего нападающего «красно-белых» на четыре игры за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. Напомним, инцидент произошел в минувшем дерби между «Спартаком» и ЦСКА (2:1) в 28-м туре чемпионата России, после которого оба игрока получили красные карточки.

Таким образом, для Соболева текущий сезон уже завершен, ведь он не сможет помочь своей команде в оставшихся двух встречах. Помимо этого, футболист пропустит первые два матча в сезоне-2023/2024.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Кдк Рфс Александр Соболев Виллиан Роша
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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White_Shark
24 Мая 2023 в 18:40
Не пойму. Если игрок уже был дисквалифицирован по поведению, то после нового случая дисква должна быть больше? Разве нет?
То есть если в следующем матче Соболев покажет ж*пу судье, КДК скажет: "да, зачем его наказывать? Он у нас и так особенный..."
Так что ли?
TEREX
24 Мая 2023 в 18:25
эх жалка..)) таперича фуцбол можна ни сматреь..)) ни будит никакова лиха закручивания сужэта..убрали виликава артиста гопника-нырялщыка..)) фсё..фсё..можна закрывать рэпээл..))
ингерман
24 Мая 2023 в 18:00
ай как мы и гов0рили.. сисек тянуць на сирибро и кубак.. неужта клована-дельфинариуса в ентам сизоне больша не увидим.. чемпик таперича на 50% не ынтырыстингова станец смотрець.. кхе-кхе..
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