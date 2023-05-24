Соболев дисквалифицирован на четыре матча

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев получил дисквалификацию на четыре матча Российской премьер-лиги.

Сегодня, 24 мая, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, в ходе которого было принято решение отстранить 26-летнего нападающего «красно-белых» на четыре игры за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. Напомним, инцидент произошел в минувшем дерби между «Спартаком» и ЦСКА (2:1) в 28-м туре чемпионата России, после которого оба игрока получили красные карточки.

Таким образом, для Соболева текущий сезон уже завершен, ведь он не сможет помочь своей команде в оставшихся двух встречах. Помимо этого, футболист пропустит первые два матча в сезоне-2023/2024.