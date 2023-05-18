Алдонин — о возможном переезде Чалова в Европу: «Всё зависит от конкретного предложения»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о возможном переходе форварда «армейцев» Фёдора Чалова в европейский клуб. Напомним, вторую часть прошлого сезона 25-летний футболист провел на правах аренды в «Базеле».

«Все зависит от конкретного предложения. Конечно, если будет маячить какой-то хороший вариант, то имеет смысл обратить на это предложение внимание. Но просто так рваться куда-то, ехать просто, чтобы ехать… Думаю, это не вариант для Феди», — приводит слова Алдонина «Спорт День за Днем».

По мнению эксперта, Чалову можно рассматривать варианты с командами уровня «Базеля», ведь если клуб играет в еврокубках, то это отличный шанс заявить о себе.

В текущем сезоне нападающий забил 21 гол и сделал 5 ассистов в 37 матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость Чалова оценивается в 10 миллионов евро.