Бывший игрок «Спартака» Робсон в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ между «красно-белыми» и ЦСКА.

На сегодняшний день «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от второго ЦСКА на четыре очка. По мнению Робсона, «красно-белые» выйдут на игру против «армейцев» с особым настроем.

«Неважно в каком «Спартак» состоянии. На дерби игроки выйдут с особым настроем. «Спартак» должен показать свои лучшие качества и победить. Даже хорошо, что после неудачной игры сразу такой большой матч. Игроки не будут думать о том, что было, все мысли будут только о победе над главным соперником», — сказал Робсон.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 21 мая. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.