Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о победе «красно-белых» над ЦСКА в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги.

«Ребята, ну я не знаю, что сейчас на этот раз будет придумывать общественность, но сегодня Москва — «красно-белая» . Вот эти тучки сегодня никому не помешают. Всех с победой!», - обратился Джикия к болельщикам «Спартака» в видео, которое было опубликовано в телеграм-канале столичного клуба.

Напомним, что встреча завершилась победой подопечных Гильермо Абаскаля благодаря дублю нидерландского нападающего Квинси Промеса.

«Спартак» сократил преимущество в ЦСКА в турнирной таблице до одного очка.