Гришин: Карасёв мог не удалять Рошу, а Соболева отстранят на два матча

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о поведении нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче с «армейцами».

«Когда Соболев показал этот жест, я сразу сказал, что это красная карточка. Сначала я не понял, почему Карасёв удалил Рошу. Потом уже показали, что он начал апеллировать таким же жестом. Думаю, что игры две дадут Соболеву, не больше», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

Как отметил эксперт, удаление Соболева не вызывает сомнений, но вот Роша просто апеллировал, здесь можно было обойтись желтой карточкой.

ЦСКА проиграл «Спартаку» (1:2) в рамках 28-го тура чемпионата России, но сохранил за собой вторую строчку в турнирной таблице.