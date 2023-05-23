ЭСК рассмотрит четыре момента матча «Спартака» - ЦСКА

Во вторник состоится заседание экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза. Члены ЭСК РФС в числе прочего рассмотрят четыре эпизода из матча «Спартак» - ЦСКА.

В службе коммуникаций РФС сообщили ТАСС о том, что по обращению ЦСКА будет рассмотрено удаление Виллиана Роши и назначение пенальти в ворота «армейцев». По обращению «Спартака» ЭСК рассмотрит отменённый гол Михаила Игнатова и неназначенный пенальти в ворота ЦСКА.

Матч «Спартак» - ЦСКА обслуживала судейская бригада Сергея Карасёва.

Напомним, что в дерби с ЦСКА «Спартак» добился волевой победы с результатом 2:1. Набор трёх очков позволил команде Гильермо Абаскаля подняться на третье место в таблице Премьер-лиги.