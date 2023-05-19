Ледяхов: «Матч «Спартака» и ЦСКА — это дерби всея Руси»

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с ЦСКА.

Эксперт заявил, что эта игра имеет огромное значение как для одной, так и для другой команды, поскольку оба коллектива сейчас ведут борьбу за вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата.

«Это дерби всея Руси — вокруг матча будет большой ажиотаж. В таких матчах не бывает фаворитов. И «Спартаку», и ЦСКА нужны очки для завоевания серебряных медалей», — приводит слова Ледяхова «Чемпионат».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в воскресенье, 21 мая. Начало — в 16:30 по московскому времени. На сегодняшний день «армейцы» занимают вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, опережая четвёртых «красно-белых» на четыре очка.