Агент: «От «Локомотива» предложений по поводу Дивеева мне не поступало»

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к своему клиенту.

Ранее сообщалось, что летом «Локомотив» намерен подписать сильного центрального защитника с российским паспортом. Однако в клубе осознают, что пригласить Дивеева будет сложно.

«От «Локомотива» предложений по поводу Дивеева мне не поступало. Игорем интересуются многие российские и зарубежные клубы, но этот интерес не выражен в конкретные предложения», — цитирует Ерёмина «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 6 миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний футболист провёл за «красно-синих» 23 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.