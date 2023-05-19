Балахнин — о матче «Спартак» - ЦСКА: «Это будет настоящее дерби»

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин поделился комментарием перед матчем 28-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА.

«Это будет настоящее дерби. И те, и другие — соперники «Ростова» в борьбе за медали. Хочется посмотреть хорошую игру, чтобы она была зрелищной и красивой. Чтобы наши лидирующие команды показали качественный, классный футбол», — приводит слова Балахнина «Газета.Ру».

Столичное дерби «Спартак» - ЦСКА пройдет в воскресенье, 21 мая. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 16:30 по мск. Текстовая трансляция встречи будет доступна на портале LiveResult.