В «Вероне» высказались о словах агента Гюнтера про переход в «Спартак»

Спортивный директор «Вероны» Франческо Маррокку высказался о словах агента защитника итальянского клуба Корая Гюнтера, что игрок в летнее трансферное окно пополнит ряды московского «Спартака».

Ранее представиль футболиста сообщил, что в услугах немца заинтересован лично Гильермо Абаскаль.

«Корай Гюнтер перейдет в «Спартак»? Нет! Никакое решение не принято!», - заявил Маррокку в разговоре со Sport24.

Контракт 28-летнего немецкого футболиста с «Вероной» рассчитан до конца нынешнего сезона, а значит, что он получит статус свободного агента.

Ранее Гюнтер выступал за «Сампдорию», «Дженоа» и турецкий «Галатасарай».