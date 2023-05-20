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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин: «Матч со «Спартаком» для ЦСКА – отличный повод закрепиться на втором месте»

20 Мая 2023 • 18:27 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
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Через 21 ч. 6 мин.

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался о предстоящем московском дерби против «Спартака» в рамках 28-го тура Премьер-лиги. 

По словам Алдонина, он ожидает интересного матча, ведь «Спартак» и ЦСКА борются за второе итоговое место в чемпионате России.

«Сейчас всё зависит от ЦСКА, и матч со «Спартаком» - это отличный повод закрепиться на втором месте. О том, что ЦСКА имеет четыре очка преимущества, никто думать не будет», - сказал Алдонин, чьи слова приводит ТАСС.

Матч «Спартак» - ЦСКА пройдёт в воскресенье, 21 мая. Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Евгений Алдонин
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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