В ЦСКА рассказали, будет ли продлён контракт с Набабкиным

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о возможном продлении контракта с защитником команды Кириллом Набабкиным. Ранее сообщалось, что «армейцы» подпишут новый договор с 36-летним футболистом на один год.

«Кирилл Анатольевич проводит отличный сезон, и контракт с ним в любом случае будет продлен хотя бы потому, что нынешнее соглашение заканчивается в мае, а у нас еще кое-какие матчи и планы в июне», — приводит слова Брейдо Sport24.

В текущем сезоне футболист принял участие в 29 матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

ЦСКА набрал 54 очка за 27 игр и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.