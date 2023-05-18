Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тошич: «ЦСКА показывает чемпионскую игру»

18 Мая 2023 • 09:13 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
21.05 16:30

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением об игре «красно-синих» в нынешнем сезоне.

Сербский футболист выразил мнение, что «армейцы» впервые за долгое время показывают чемпионскую игру. Тошич отметил сплав опыта и молодости, который сейчас есть в ЦСКА.

«Все, кто приходили в команду за последние четыре года, должны показывать себя. Видно, что ЦСКА наконец показывает чемпионскую игру», — цитирует Тошича Sport24.

После 27 туров РПЛ ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 54 очка. Свой следующий матч «армейцы» проведут 21 мая против «Спартака». Начало — в 16:30 по московскому времени.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зоран Тошич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Мая
09:13 · Россия. Премьер-лига
Тошич: «ЦСКА показывает чемпионскую игру»
08:25 · Россия. Первая лига
Акрон – Алания: прогноз на матч 32-го тура Первой лиги
17 Мая
23:15 · Кубок России
Гаджиев хочет, чтобы «Краснодар» выиграл Кубок России
23:05 · Кубок России
Григорий Иванов рассказал, что поменял бы в новом формате Кубка России
23:01 · Кубок России
Гогличидзе заявил, что согласен со своим удалением в матче с «Краснодаром»
22:45 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «В нашем футболе должны работать в основном российские тренеры»
22:20 · Кубок России
Баженов: «Краснодар» закономерно вышел в Суперфинал Кубка России»
22:03 · Кубок России
Лапочкин рассказал, почему Карасёв не отменил удаление Гогличидзе
21:57 · Кубок России
«Краснодар» - номинальный хозяин Суперфинала Кубка России 1
21:53 · Россия. Премьер-лига
Первак: Абаскаль не умеет работать с большими сборами, но кто сейчас может справиться с таким неуправляемым монстром, как «Спартак»?
21:50 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» рассказали, где проведут летние сборы
21:49 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Малком играет в советский футбол»
21:41 · Кубок России
Победа в Кубке России может стать для ЦСКА восьмой, для «Краснодара» - первой в истории
21:16 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Махачкалинское «Динамо» не позволит себе выкупить Гаджимурадова»
21:01 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Четвёртое место для «Спартака» - не очень»
Все новости
Рекомендуем