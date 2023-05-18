Тошич: «ЦСКА показывает чемпионскую игру»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением об игре «красно-синих» в нынешнем сезоне.

Сербский футболист выразил мнение, что «армейцы» впервые за долгое время показывают чемпионскую игру. Тошич отметил сплав опыта и молодости, который сейчас есть в ЦСКА.

«Все, кто приходили в команду за последние четыре года, должны показывать себя. Видно, что ЦСКА наконец показывает чемпионскую игру», — цитирует Тошича Sport24.

После 27 туров РПЛ ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 54 очка. Свой следующий матч «армейцы» проведут 21 мая против «Спартака». Начало — в 16:30 по московскому времени.