Кечинов: Дерби «Спартака» и ЦСКА получилось жарким

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился впечатлениями от столичного дерби между «красно-белыми» и ЦСКА (2:1).

«Игра соответствовала статусу дерби — жаркая, зрелищная, упорная. Если брать в целом, то она была равной, как по владению мячом, так и по голевым моментам. Но благодаря пенальти «Спартаку» удалось победить — этот момент решил исход матча», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

После 28 туров «Спартак» поднялся на третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 53 набранных очка. Таким образом, «красно-белым» удалось сократить отставание от идущего на втором месте ЦСКА до одного очка.