Ловчев: «Не считаю Денисова и Пруцева серьёзными потерями для «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев в преддверии матча 28-го тура РПЛ между «красно-белыми» и ЦСКА поделился мнением о том, скажется ли на игре «Спартака» отсутствие дисквалифицированных защитника Даниила Денисова и полузащитника Данила Пруцева.

Ветеран признался, что не считает Денисова и Пруцева серьёзными потерями для «Спартака». По мнению Ловчева, игру «красно-белых» определяют иностранные футболисты — Квинси Промес, Виктор Мозес, Кейта Бальде и Кристофер Мартинс.

«Ни Денисова, ни Пруцева нельзя назвать ключевыми игроками для «Спартака». Они и на поле не особо-то выделаются. Другое дело, что на фоне Павла Маслова, Никиты Чернова, Мацея Рыбуса, а теперь ещё и Алексиса Дуарте, которых близко не должно быть в «Спартаке», Денисов и Пруцев выглядят более стабильными и полезными», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 21 мая. Игра начнётся в 16:30 по московскому времени. После 27 туров РПЛ «красно-белые» занимают четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 50 набранных очков.