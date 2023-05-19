В ЦСКА отреагировали на информацию о возможном уходе Мухина в «Локомотив»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос о возможном уходе полузащитника Максима Мухина в «Локомотив». Напомним, 21-летний хавбек перебрался в стан «армейцев» летом 2021 года, перейдя из «Локомотива».

«Рассчитывает ли Федотов на Мухина? У нас замечательный коллектив, в котором Максим отлично раскрылся. Поэтому говорить о том, что тренерский штаб не рассчитывает на Максима, было бы неправильно», — приводит слова Брейдо Sport24.

Представитель ЦСКА отметил, что на данный момент у клуба нет предложений от «Локомотива» и других команд по Мухину.

В текущем сезоне футболист провел 24 матча с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет три результативные передачи.