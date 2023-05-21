Впервые с 2009 года игрок «Спартака» забил 20 голов за сезон

Нападающий «Спартака» Квинси Промес отправил два мяча в ворота ЦСКА (2:1) в игре 28-го тура чемпионата России. Эти голы стали для 31-летнего нидерландца 19-м и 20-м в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Стоит отметить, что Промес стал первым футболистом «Спартака» с 2009 года, который смог преодолеть отметку в 20 забитых мячей в Российской премьер-лиге за один сезон. Последний раз такой результат был у бразильского экс-форварда «красно-белых» Веллитона, в 2009 году он забил 21 мяч. Добавим, что дубль в ворота ЦСКА сделал Промеса самым результативным футболистом «Спартака» в истории чемпионатов России.

Всего в текущем сезоне Промес забил 25 голов и отдал 10 ассистов в 35 играх во всех турнирах.