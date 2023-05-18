Шавло не верит, что «Спартак» купит игрока за 20 млн евро

Бывший полузащитник «Спартака» Сергей Шавло отреагировал на информацию о том, что «красно-белые» намерены подписать игрока за 15-20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что за эти деньги столичный клуб планирует купить атакующего полузащитника или нападающего в летнее трансферное окно.

«Думаю, это все слухи про игрока, которого хочет подписать «Спартак» за 15-20 млн евро. Не вижу смысла покупать дорогостоящего футболиста, тем более «Спартак» не играет в еврокубках. Не думаю, что это правда», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

После 27 туров команда Гильермо Абаскаля занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 50 очков.