Форвард «Спартака» Соболев извинился после дерби: «Понимаю, что у экранов были женщины и дети»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев извинился перед болельщиками за неспортвиное поведение в матче 28-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА (2:1).

Напомним, что форвард получил красную карточку за то, что приложил руки к паху.

Соболев отметил, что приносит извинения за свою нездержанность перед всеми, кто был на стадионе и смотрел игру по телевизору.

«Это эмоции и то, что я сделал, просто непозволительно! Понимаю, что у экранов были дети, женщины и все болельщики, которые любят футбол. Обещаю, что такого больше не повторится. Мне действительно очень жаль», - написал он в своём телеграм-канале.