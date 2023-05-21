Промес сократил отставание от Малкома в гонке бомбардиров РПЛ

В воскресенье вечером в рамках 28-го тура Премьер-лиги России играют «Спартак» и ЦСКА. Ближе к завершению первого тайма команды обменялись голами, и на табло горит счёт 1:1. В составе «красно-белых» результативным ударом отметился нападающий Квинси Промес.

Теперь на счету Промеса 19 голов в этом чемпионате России. Он занимает второе место в рейтинге бомбардиров. Нидерландец сократил отставание от игрока «Зенита» Малкома, на счету которого 23 результативных удара.

Следить за матчем «Спартак» - ЦСКА во всех красках можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.