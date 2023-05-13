Червиченко — о предстоящем дерби «Спартак» - ЦСКА: Команда Абаскаля выглядит хуже «армейцев»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы «красно-белых» в борьбе за призовые места после ничьей с «Химками» (1:1).

«Борьба за третье место? Если «Ростов» выиграет у «Сочи», то тогда можно забыть про третье место. Впереди игра с ЦСКА, но «Спартак» выглядит хуже «армейцев», — приводит слова Червиченко Metaratings.

На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 50 очков. Отставание от третьей строчки составляет всего один балл, но у идущего на этой позиции «Ростова» есть игра в запасе. Команда Валерия Карпина проведет свой матч против «Сочи» 14 мая в 19:00 по мск.