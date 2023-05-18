Турецкие клубы проявляют интерес к полузащитнику «Спартака» Мозесу

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации Metaratings, «Спартак» будет готов расстаться с 32-летним нигерийцем, который выступает за «красно-белых» с 2020 года. Отмечается, что и сам Мозес хочет покинуть Россию.

Напомним, ранее Мозес уже выступал в Турции, где защищал цвета «Фенербахче». Также в карьере нигерийского футболиста были английские «Челси», «Ливерпуль», «Сток Сити», «Вест Хэм» и «Уиган». Кроме того, Мозес успел поиграть в Италии за миланский «Интер».

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Спартак» восемь матчей и забил два гола. Сейчас портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Нигерии в 2,5 миллиона евро.