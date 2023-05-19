Алдонин высказался о дерби «Спартак» - ЦСКА

В ближайшее воскресенье «Спартак» и ЦСКА проведут дерби в рамках 28-го тура чемпионата России. Своими мыслями об этом матче поделился экс-игрок «армейцев» Евгений Алдонин.

Алдонин назвал предстоящее дерби определяющим для обеих команд. Бывший футболист отметил, что у ЦСКА есть хорошие шансы занять второе итоговое место в чемпионате.

«Сейчас «армейцы» номинально сильнее «Спартака». Но к дерби это отношения не имеет. Будет сложный матч. То, что ЦСКА к дерби подходит в лучшем настроении, это ни в коем разе не гарантирует победу», - сказал Алдонин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Матч «Спартак» - ЦСКА стартует 21 мая в 16:30 по московскому времени.

На текущий момент ЦСКА занимает в таблице РПЛ второе место (54 очка), а «Спартак» - четвёртое (50 очков).