Отскок за заслуги: «Спартак» выиграл в дерби, но едва ли стоит радоваться

«Спартак» в воскресенье обыграл ЦСКА в дерби, что добавит вистов Гильермо Абаскалю. Однако кроме результата радоваться «красно-белым» особо нечему. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет на эту тему.

В футболе главное – это результат. С этой точки зрения для Гильермо Абаскаля победа над ЦСКА стала важной. Успех в дерби – это всегда большой плюс в глазах болельщиков и руководства. Испанец за сезон ни разу не уступил «армейцам», что тоже важно. К тому же «Спартак» сохранил возможность на финише вернуться на второе место. Эта позиция сама по себе ничего не даёт, но уж лучше быть вторым, чем третьим или четвёртым.

При этом «Спартак» хоть и выиграл дерби, об этой победе точно не будут вспоминать спустя годы. Гордиться этим матчем точно нельзя, причём ни с какой точки зрения. Очень не хочется говорить о судействе, но очень сложно эту тему обойти. Абаскаль в минувшем туре отказался общаться с журналистами, и все в этом увидели намёк на отвратительный арбитраж в поединке с «Химками», когда Денисова удалили ни за что. Однако настал следующий тур, и вот уже судья был благосклонен к «Спартаку». Болельщики «красно-белых», конечно, могут спорить, что гол Игнатова был забит по правилам, а также были основания для удаления Роши и назначения пенальти. Однако хочется, чтобы они искренне ответили хотя бы себе, считали бы они эти решения полностью справедливыми, если бы такие решения были приняты против «Спартака».

На этом о судействе хочется закончить, интереснее было бы поговорить про футбол, но «Спартак» опять в общем-то ничего особенного не показал. Игра с ЦСКА была абсолютно равной, где обе команды по большей части действовали не от себя, а от соперника. В разрушении замыслов противников оба коллектива себя отлично зарекомендовали. По-хорошему это была абсолютно ничейная игра. Вот только равный счёт с турнирной точки зрения был на пользу ЦСКА.

Проблемы «Спартака» не решаются вне зависимости от соперника. В обороне у «красно-белых» продолжает твориться бардак. Пропущенный гол выглядит каким-то нелепым. Как можно не расставиться при выносе вратаря? Это какая-то детская ошибка, которую очень сложно объяснить. При этом несколько раз ЦСКА убегал в численном преимуществе в атаки, и только на счастье «Спартака» соперник не сумел реализовать свои попытки.

Атака же «Спартака» продолжает выглядеть неубедительной. Основная проблема команды заключается в том, что пропала идея. Летом и осенью это было не так заметно, потому что «красно-белые» лихо убегали в быстрые атаки и разрывали оборону соперника. Не самая тонкая, но вполне работающая идея. Сейчас у «Спартака» это не работает. То ли физики не хватает, то ли соперники стали играть компактнее, а новой идеи нет.

Наверное, можно смело говорить, что «Спартаку» везло в предыдущих матчах. Повезло, что теперь судейство было таким. «Красно-белые» намучались и в совокупности заслужили, чтобы арбитр спорные моменты трактовал в их пользу. Заслужил «Спартак» и победу, а то в этом сезоне у болельщиков команды уже стало мемом то, что их команда имеет лучшие показатели по xG, но на результате это не всегда отражается. Накопили «красно-белые» критическую массу невезения, и вот теперь фортуна была на их стороне.

Конечно, в чём «Спартаку» не откажешь, так это в характере, подтверждением чему стала очередная волевая победа, вырванная на последней минуте. Характер у «Спартака» вполне чемпионский: так при Массимо Каррере «красно-белые» вырывали важнейшие очки. Однако при итальянце команда была полна идей. В том сезоне многие ведь удивлялись тому, как часто «Спартак» по ходу матча менял схемы, как игроки ротировали позиции. В нынешней команде Абаскаля этого не видно.

«Спартак» построил хороший базис в этом сезоне. В целом в следующем Абаскаль может заняться развитием команды. Решить проблемы в обороне, добавить идей в атаке – и эта команда может стать лучше на порядок. Однако это всё ещё предстоит сделать, чтобы чего-то добиться.

Роман Андреев