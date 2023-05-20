Агент попросил Бальде забить гол в дерби «Спартак» - ЦСКА

Агент Федерико Пасторелло, который работает с нападающим «Спартака» Кейта Бальде, дал комментарий по поводу состояния игрока в преддверии дерби с ЦСКА.

«Перед матчем с ЦСКА Бальде чувствует себя хорошо. Он очень счастлив и целеустремлён. Я попросил его забить гол в матче против ЦСКА. Давайте надеяться, что у него получится», - высказался Пасторелло, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА пройдёт в воскресенье, 21 мая. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 16:30 по московскому времени.

В сезоне 2022/2023 Кейта Бальде провёл за «Спартак» 13 матчей. В них сенегалец записал на свой счёт четыре гола.