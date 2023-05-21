Джикия высказался о конфликте между Соболевым и Рошей

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о конфликте между форвардом «красно-белых» Александром Соболевым и защитником ЦСКА Виллианом Рошей, который произошёл на 69-й минуте матча 28-го тура РПЛ, после которого оба футболиста были удалены.

«Пусть руководство ЦСКА что-то решает, я не буду комментировать его удаление. Он назвал Соболева клоуном? Надо ответить? 2:1. Зачем кого-то обзывать? Это же футбол», - приводит слова Джикия «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» одержал волевую победу со счётом 2:1 благодаря дублю нидерландского нападающего Квинси Промеса, который установил рекорд по забитым голам в чемпионате России в истории столичного клуба.