В стамбульском «Фенербахче» намерены усилиться нигерийским полузащитником московского «Спартака» Виктором Мозесом. Об этом сегодня вечером стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». Как сообщает наш источник, «красно-белые» хотят выручить за 32-летнего игрока не менее 3 млн евро.

Напомним, что действующий контракт бывшего игрока «Челси» с московским клубом рассчитан до окончания следующего сезона. Однако, что касается сезона текущего, то в нём нигериец за «Спартак» играл крайне редко – всего на его счету восемь матчей во всех турнирах, в которых он отличился двумя голами. Мозес страдал от проблем со здоровьем и очень долго залечивал последствия травмы, из-за которой пропустил почти всю первую половину сезона.

Отметим, что Мозес уже выступал за «Фенербахче» - это было в 2019 году, тогда нигериец ещё принадлежал лондонскому «Челси».

Ранее в СМИ появились новости, что опытным игроком интересуются клубы турецкой Суперлиги.