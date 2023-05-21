Шавло: «Спартак» проявил характер в дерби с ЦСКА»

Экс-гендир «Спартака» Сергей Шавло поделился комментарием после матча 28-го тура чемпионата России между «красно-белыми» и ЦСКА (2:1).

«В первом тайме ЦСКА был интереснее. Хорошо, что «Спартак» проявил характер и сравнял счет. Второй тайм был за «красно-белыми». По поводу пенальти ничего не могу сказать, надо смотреть повтор», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

Функционер добавил, что наконец-то на стадионе было много болельщиков, футболистам было приятно играть при такой поддержке.

После 28 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 53 набранных очка. От идущего на второй строчке ЦСКА «красно-белые» отстают на один балл.