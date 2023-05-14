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Нигматуллин: Максименко может посадить на лавку Селихова

14 Мая 2023 • 11:18 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
21.05 16:30

Экс-вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин ответил на вопрос, стоит ли голкиперу «красно-белых» Александру Максименко менять клуб ради игровой практики.

«Вратарю в таком возрасте необходимо играть, голкипер теряет квалификацию, когда сидит на скамейке. Но Селихов сейчас играет нестабильно, поэтому у Максименко будут все шансы для того, чтобы отвоевать место в основе», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, сейчас все будет зависеть от самого Максименко, он должен хорошо себя проявлять на тренировках и матчах Кубка. Экс-вратарь считает, что Максименко не захочет покидать «Спартак», ведь он является воспитанником «красно-белых».

В текущем сезоне 25-летний голкипер провел 13 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и 5 раз сыграл «на ноль».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Нигматуллин Александр Селихов Александр Максименко
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