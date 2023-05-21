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«Спартак» выгрыз победу в дерби, но смотрелся не лучшим образом: кто слабо сыграл против ЦСКА

21 Мая 2023 • 19:26 Комментировать (1)
Спартак Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Дерби в лучших традициях московского «Спартака». Масса эмоций, волевая победа, назначенные и не очень пенальти, странные судейские решения. В дерби с ЦСКА было всё, кроме толковой игры. Совсем небольшие отрезки взяли команды, чтобы порадовать зрителей выстроенным футболом, в остальное время больше руководствовались эмоциями. «Спартак» в итоге победил и обострил борьбу за вторую строчку, но не оставил цельного и даже хорошего впечатления по игре. Кто же слабо провёл дерби с ЦСКА? Давайте пройдёмся по персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 57:43, удары по воротам – 11:12, в створ – 6:7, угловые – 1:1. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Спартак Москва2:1ЦСКА Москва
  37'Медина Хесус (0:1)
(1:1) Промес Квинси43'  
(2:1) Промес Квинси90'  
Селихов АлександрХлусевич ДаниилЧернов Никита  78'Джикия Георгий 79' (Бальде Диао Кейта ( 79') Тавареш ТомашЗиньковский Антон 86' (Мозес Виктор ( 86') Литвинов РусланЗобнин РоманПромес Квинси 90' (Маслов Павел ( 90') Соболев Александр Сергеевич  69'Игнатов Михаил  60' 79' (Дуарте Алексис ( 79')
Запасные: Зорин ДаниилКлассен ЛеонМелёшин ПавелНиколсон ШамарВолков МихаилРыбус МацейМаксименко АлександрМартинс Кристофер
Акинфеев ИгорьВиллиан Роша  69'Дивеев ИгорьМойзесГайич Милан IIIЗделар СашаМендес ВикторМедина Хесус  73' 81' (Зайнутдинов Бактиёр ( 81') Обляков ИванЗаболотный Антон 81' (Карраскаль Хорхе ( 81') Чалов Фёдор
Запасные: Агапов ИльяЛукин МатвейЩенников ГеоргийКучаев КонстантинГлебов КириллНабабкин КириллТороп Владислав
21 мая. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 6,5. ЦСКА кучно обстреливал ворота «Спартака» из центральной зоны. Не сказать, что все удары были гиперопасными, но четыре сейва Селихов накопил, отражая плотные удары Чалова со средней дистанции.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 4,5. Частенько Джикия пожарил, просто играя на отбой. Прессинг Заболотного и Чалова пугал Георгия, толковых передач в атаку мы не увидели. Ну и просто пробежал мимо мяча в голевом эпизоде ЦСКА, когда скидка Чалова шла на Медину.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 4,0. Сложнее всего пришлось центральному из всех трёх. Чалов и Заболотный по очереди напрягали Чернова, явно выбив того из колеи. Дважды прошли Никиту на дриблинге, единоборства внизу он ни одного не выиграл (из трёх), а самое главное, проиграл верх, когда Чалов сделал голевую скидку.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 5,0. Наверное, лучший из тройки защитников, терявшейся под натиском ЦСКА. Литвинову тоже сложно приходилось с Заболотным (оба раза проиграл Антону верх), но тот дорабатывал позиционным чутьём в моменте. Однажды разогнал опасную атаку «Спартака» передачей со своей половины поля.

ТОМАШ ТАВАРЕШ – 5,0. Не добежал за Мединой, неожиданно оказавшимся справа, в голевом эпизоде. Вообще шевелюра Тавареша часто запаздывала к эпизодам, оказываясь в кадре позади мяча и, например, гиперактивного Облякова. Ни разу португалец не смог остановить Ивана.

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ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 6,5. Переиграл Медину на фланге, пять раз отобрав мяч у парагвайца. Борьбу тоже выигрывал чаще Даниил – семь раз и девяти, но вот незадача: однажды Хесус подключился с правого фланга и забил гол.

РОМАН ЗОБНИН – 7,5. Огромнейший объём работы проделал Роман. Сбросил оборонительный пласт с Промеса, собрав 3+3 по отборам и перехватам, успевал в атаке – заработал на себе пять (!) фолов и чуть не принёс пенальти. Наступ Дивеева выглядел фолом более акцентированным, чем падение Мозеса в борьбе с Мендесом.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 4,5. Активно начал, а затем по знакомому сценарию растворился в пучине футбольного поля. Только выход один на один с Акинфеевым, который Михаил завершил элегантным «черпачком», остался единственным светлым пятном для Игнатова. Жаль, что за мгновение до этого он в офсайд забрался.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 6,5. За выверенную голевую передачу и ещё один опасный кросс Антон Зиньковский заслужил хорошую оценку, но поле для работы огромное. Не хватает на весь матч полузащитника, да и в обороне от него очень мало толку. Целых пять раз Зиньковского прошли на дриблинге Медина и Чалов.

КВИНСИ ПРОМЕС – 8,0. Продолжает Квинси тащить атаку «Спартака», участвуя/созидая просто в каждой толковой атаке. Сегодня на его счету дубль, два самолично созданных момента, четыре опасных удара. Квинси Промес чуть ли не в одиночку разжигал нападение «Спартака».

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 3,5. Не только глупейшей удаление и неспортивное поведение причина плохой оценки Соболева. Александр и играл очень слабо. Борьбу выиграл всего 4 раза из 14, скидок опасных не делал, из обостряющих передач – только пас на Игнатова в офсайд. А когда пытался идти самостоятельно, регулярно утыкался в защитников и мяч терял.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – б/о.

КЕЙТА БАЛЬДЕ – б/о.

ВИКТОР МОЗЕС – б/о. Заработал «тоненький» пенальти, по сути решив исход матча. Результативная замена от Абаскаля.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – б/о.

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Комментарии (1)
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redwhite1959
21 Мая 2023 в 19:42
Объективные оценки! По поводу пенальти на Мозесе - такие в ТОП-5 не ставят - сам налетел на Облякова, а удара по ноге от другого игрока ЦСКА не было - на повторе это было видно. Карасёв с ВАР напутали в этом эпизоде!((
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