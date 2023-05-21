«Спартак» выгрыз победу в дерби, но смотрелся не лучшим образом: кто слабо сыграл против ЦСКА

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Дерби в лучших традициях московского «Спартака». Масса эмоций, волевая победа, назначенные и не очень пенальти, странные судейские решения. В дерби с ЦСКА было всё, кроме толковой игры. Совсем небольшие отрезки взяли команды, чтобы порадовать зрителей выстроенным футболом, в остальное время больше руководствовались эмоциями. «Спартак» в итоге победил и обострил борьбу за вторую строчку, но не оставил цельного и даже хорошего впечатления по игре. Кто же слабо провёл дерби с ЦСКА? Давайте пройдёмся по персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 57:43, удары по воротам – 11:12, в створ – 6:7, угловые – 1:1. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 6,5. ЦСКА кучно обстреливал ворота «Спартака» из центральной зоны. Не сказать, что все удары были гиперопасными, но четыре сейва Селихов накопил, отражая плотные удары Чалова со средней дистанции.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 4,5. Частенько Джикия пожарил, просто играя на отбой. Прессинг Заболотного и Чалова пугал Георгия, толковых передач в атаку мы не увидели. Ну и просто пробежал мимо мяча в голевом эпизоде ЦСКА, когда скидка Чалова шла на Медину.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 4,0. Сложнее всего пришлось центральному из всех трёх. Чалов и Заболотный по очереди напрягали Чернова, явно выбив того из колеи. Дважды прошли Никиту на дриблинге, единоборства внизу он ни одного не выиграл (из трёх), а самое главное, проиграл верх, когда Чалов сделал голевую скидку.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 5,0. Наверное, лучший из тройки защитников, терявшейся под натиском ЦСКА. Литвинову тоже сложно приходилось с Заболотным (оба раза проиграл Антону верх), но тот дорабатывал позиционным чутьём в моменте. Однажды разогнал опасную атаку «Спартака» передачей со своей половины поля.

ТОМАШ ТАВАРЕШ – 5,0. Не добежал за Мединой, неожиданно оказавшимся справа, в голевом эпизоде. Вообще шевелюра Тавареша часто запаздывала к эпизодам, оказываясь в кадре позади мяча и, например, гиперактивного Облякова. Ни разу португалец не смог остановить Ивана.

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ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 6,5. Переиграл Медину на фланге, пять раз отобрав мяч у парагвайца. Борьбу тоже выигрывал чаще Даниил – семь раз и девяти, но вот незадача: однажды Хесус подключился с правого фланга и забил гол.

РОМАН ЗОБНИН – 7,5. Огромнейший объём работы проделал Роман. Сбросил оборонительный пласт с Промеса, собрав 3+3 по отборам и перехватам, успевал в атаке – заработал на себе пять (!) фолов и чуть не принёс пенальти. Наступ Дивеева выглядел фолом более акцентированным, чем падение Мозеса в борьбе с Мендесом.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 4,5. Активно начал, а затем по знакомому сценарию растворился в пучине футбольного поля. Только выход один на один с Акинфеевым, который Михаил завершил элегантным «черпачком», остался единственным светлым пятном для Игнатова. Жаль, что за мгновение до этого он в офсайд забрался.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 6,5. За выверенную голевую передачу и ещё один опасный кросс Антон Зиньковский заслужил хорошую оценку, но поле для работы огромное. Не хватает на весь матч полузащитника, да и в обороне от него очень мало толку. Целых пять раз Зиньковского прошли на дриблинге Медина и Чалов.

КВИНСИ ПРОМЕС – 8,0. Продолжает Квинси тащить атаку «Спартака», участвуя/созидая просто в каждой толковой атаке. Сегодня на его счету дубль, два самолично созданных момента, четыре опасных удара. Квинси Промес чуть ли не в одиночку разжигал нападение «Спартака».

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 3,5. Не только глупейшей удаление и неспортивное поведение причина плохой оценки Соболева. Александр и играл очень слабо. Борьбу выиграл всего 4 раза из 14, скидок опасных не делал, из обостряющих передач – только пас на Игнатова в офсайд. А когда пытался идти самостоятельно, регулярно утыкался в защитников и мяч терял.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – б/о.

КЕЙТА БАЛЬДЕ – б/о.

ВИКТОР МОЗЕС – б/о. Заработал «тоненький» пенальти, по сути решив исход матча. Результативная замена от Абаскаля.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – б/о.