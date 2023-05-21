Червиченко: ЦСКА был ближе к победе, «Спартак» выиграл с помощью Карасёва

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о судействе в столичном дерби между «красно-белыми» и ЦСКА. Игра 28-го тура чемпионата России завершилась победой команды Гильермо Абаскаля со счетом 2:1.

«Это было плохое судейство в сторону «Спартака». Как такое могло получиться, я не понимаю. Карасёв на удивление судил на «Спартак». Без судьи «Спартак» не смог бы победить. ЦСКА были ближе», — приводит слова Червиченко Sport24.

На данный момент «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от ЦСКА, который идет на второй строчке, на одно очко.

В 29-м туре «Спартак» примет «Пари НН», а ЦСКА на выезде встретится с «Краснодаром».

