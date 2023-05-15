Форвард «Спартака» Николсон: Нужно относиться к «Зениту» с уважением

Форвард московского «Спартака» Шамар Николсон высказался о чемпионстве питерского «Зенита» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Нападающий отметил, что к команде с берегов Невы нужно относиться с уважением.

«Футбол — это командный вид спорта, а не индивидуальный. Главное — работать над сосредоточенностью, над тем, чтобы оставаться вместе, как команда, и бороться», - приводит слова Николсона Metaratings.ru.

Напомним, что «Зенит» гарантировал себе пятое чемпионство подряд после победы над «красно-белыми» (3:2) в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги.