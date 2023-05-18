Гришин: «В матче ЦСКА и «Спартака» будет решаться всё»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о борьбе за второе место в РПЛ.

Напомним, что после 27 туров второе место в турнирной таблице занимает ЦСКА, опережающий третий «Ростов» и четвёртый «Спартак» на четыре очка. В воскресенье, 21 мая, ЦСКА и «Спартак» сойдутся между собой в очном противостоянии, а «Ростов» в этот же день померится силами с «Краснодаром».

По мнению Гришина, предстоящий матч «армейцев» с «красно-белыми» станет решающим в споре за второе место.

«Можно сказать, что в этой игре будет решаться всё, но так было всегда в матчах ЦСКА и «Спартака». Команда, которая победит станет основным претендентом на второе место», — цитирует Гришина Metaratings.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в воскресенье, 21 мая. Начало — в 16:30 по московскому времени.