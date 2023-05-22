Защитник ЦСКА Роша посетит заседание КДК

В воскресенье в чемпионате России проходило дерби между «Спартаком» и ЦСКА. Защитник «армейцев» Виллиан Роша получил красную карточку, как и форвард «красно-белых» Александр Соболев. На ближайшем заседании КДК эпизоды будут рассмотрены. Роша лично посетит заседание, о чём рассказал Кирилл Брейдо, который в ЦСКА возглавляет службу коммуникаций.

«Виллиан Роша будет лично присутствовать на заседании КДК РФС 24 мая», - сказал Брейдо, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что «Спартак» обыграл ЦСКА на своём поле со счётом 2:1, за счёт чего поднялся на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.