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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник ЦСКА Роша посетит заседание КДК

22 Мая 2023 • 17:54 Комментировать
Спартак Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

В воскресенье в чемпионате России проходило дерби между «Спартаком» и ЦСКА. Защитник «армейцев» Виллиан Роша получил красную карточку, как и форвард «красно-белых» Александр Соболев. На ближайшем заседании КДК эпизоды будут рассмотрены. Роша лично посетит заседание, о чём рассказал Кирилл Брейдо, который в ЦСКА возглавляет службу коммуникаций.

«Виллиан Роша будет лично присутствовать на заседании КДК РФС 24 мая», - сказал Брейдо, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что «Спартак» обыграл ЦСКА на своём поле со счётом 2:1, за счёт чего поднялся на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Кирилл Брейдо Виллиан Роша
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