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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радченко надеется, что «Спартак» составит конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне

14 Мая 2023 • 13:11 Комментировать
Оренбург
...
Зенит
20.05 16:30

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко поделился мнением о гегемонии «сине-бело-голубых» в РПЛ.

«На данный момент не вижу конкурента «Зениту». Давайте дождемся следующего сезона и посмотрим, как будут укрепляться другие команды. Еще неизвестно сохранится ли в «Зените» состав, от этого тоже многое зависит», — заявил Радченко Sport24, добавив, что надеется на конкуренцию «Зениту» со стороны московского «Спартака».

Напомним, санкт-петербургский клуб досрочно стал чемпионом России в сезоне-2022/23. Этот трофей стал для «Зенита» уже пятым подряд. Всего в копилке «сине-бело-голубых» теперь десять чемпионств.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Дмитрий Радченко
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