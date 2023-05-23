Романцев — о пенальти в ворота ЦСКА: «Для «армейцев» это был несчастный случай»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о пенальти, который был назначен в матче 28-го тура РПЛ между «красно-белыми» и ЦСКА.

Напомним, в концовке встречи главный арбитр матча Сергей Карасёв назначил 11-метровый удар в ворота ЦСКА за фол Виктора Мендеса на Викторе Мозесе. Нападающий «красно-белых» Квинси Промес воспользовался этой возможностью, забил гол и принёс своей команде победу (2:1).

«На мой взгляд, для «армейцев» это был несчастный случай. Ну зачем Мендес ударил по ноге выбегавшего из штрафной Мозеса? Нелепость какая-то! Но нарушение было. И здесь, можно сказать, «Спартаку» повезло», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Этот успех позволил «Спартаку» взобраться на третью строчку в турнирной таблице РПЛ и сократить отставание от второго ЦСКА до одного очка.