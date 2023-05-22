Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил результат матча 28-го тура Российской премьер-лиги между «красно-белыми» и ЦСКА.

Напомним, что «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 2:1 благодаря дублю Квинси Промеса.

- Поздравляю с победой! Яркое было дерби?

- Вы знаете, я не смотрел игру. Знаю, что она завершилась со счётом 2:1, победу раздобыли еле-еле. Кого-то удалили. В целом, мне вкратце рассказали. Футбол в целом был интересным?

- Зрители обращали больше внимания на судей.

- Опять там что-то произошло. Наверное, судейские ошибки опять будут обсуждать. Как всегда. Это не футбол! Даже не знаю, как это назвать. Примерно такого я ожидал от игры, это и произошло. Было мало футбола, но много скандала. Предполагал, что такое случится. Думал, что игра будет ни о чём, ждал ничейного результата. Видимо, к тому всё и шло, но судья пенальти назначил в дополнительное время. Непонятно, по делу или нет.