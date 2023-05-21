Шавло: Карасёв не должен был удалять Соболева

Бывший функционер «Спартака» Сергей Шавло отреагировал на удаление нападающего «красно-белых» Александра Соболева за неприличный жест в матче с ЦСКА. Во встрече 28-го тура Российской премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля одержали победу со счетом 2:1.

«Если даже Александр что-то показал, это неспортивное поведение и желтая карточка. Может, Соболев еще что-то сказал, потому что главный судья долго дискутировал с помощником. Не знаю. С другой стороны, Соболев же не ударил никого. Удаление было жестокое», — цитирует Шавло «РБ Спорт».

В текущем сезоне Соболев принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил 15 голов, отдал 9 результативных передач, получил 10 желтых карточек и два раза был удален с поля.