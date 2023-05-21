Рекордный гол Промеса позволил «Спартаку» сравнять счёт в игре с ЦСКА

В центральном матче 28-го тура Премьер-лиги «Спартак» принимает ЦСКА. В конце первого тайма поединка лихо закручивается интрига. Сначала Хесус Медина расстрелял ворота противника после скидки головой от Фёдора Чалова. Но уже на 43-й минуте «красно-белые» отыграли тот мяч. Квинси Промес здорово сыграл головой после подачи Антона Зиньковского и побил уникальный рекорд Егора Титова по забитым голам за «Спартак».

Счет стал 1:1, «красно-белые» выходят на чистое третье место, соперник же в четырех очках впереди. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.