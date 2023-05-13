Чалов может стать лучшим голеадором ЦСКА в сезоне РПЛ за девять лет

Мы уже писали, что сегодня форвард ЦСКА Фёдор Чалов установил свой личный рекорд по числу забитых за сезон голов. Их у 24-летнего россиянина набралось в рамках РПЛ 17.

Как сообщает Opta, Чалов может стать самым результативным игроком ЦСКА в отдельно взятом сезоне РПЛ за последние девять лет. В последний раз больше него в рамках РПЛ забивал за этот период ивуариец Сейду Думбия – 18 голов в сезоне-2013/14.

Если учесть и Кубок России, то у Чалова в текущем сезоне набирается 21 гол.

О том, как проходила вечерняя игра ЦСКА и «Торпедо», читайте в нашем обзоре.