Федун оценил судейство в дерби «Спартак» - ЦСКА

В воскресенье «Спартак» обыграл ЦСКА в главном дерби Москвы со счётом 2:1. Своими мыслями об игре поделился бывший владелец «красно-белых» Леонид Федун.

«Игра – огонь. Очень важная победа. Судья старался не убить своими решениями игру. Это судейство и в матче с «Зенитом» - небо и земля», - сказал Федун, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что московское дерби судила бригада Сергея Карасёва.

Набрав три очка в дерби, «Спартак» сократил отставание от ЦСКА, идущего вторым в турнирной таблице Премьер-лиги, до одного очка. «Красно-белые» поднялись на третье место, хотя в воскресенье вечером обойти их может «Ростов». Это произойдёт, если команда Валерия Карпина в южном дерби переиграет «Краснодар».