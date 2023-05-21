«Беспредел»: ЦСКА обратится в ЭСК после дерби со «Спартаком»

ЦСКА проиграл воскресное гостевое дерби против «Спартака» с результатом 1:2. «Армейцы» остались недовольны работой бригады арбитров, которую возглавлял Сергей Карасёв. ЦСКА хочет услышать выводы экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза. О том, что москвичи будут обращаться в ЭСК РФС, рассказал Кирилл Брейдо, который возглавляет службу коммуникаций ЦСКА.

«Беспредел. Конечно, будем обращаться в ЭСК», - высказался Брейдо, чьи слова приводит ТАСС.

Следующий матч чемпионата России ЦСКА проведёт в субботу, 27 мая. Команда Владимира Федотова будет играть против «Краснодара» на выезде.