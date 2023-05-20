«Абаскалю следует задавать вопросы самому себе, а не пенять на судейство» — Хомуха

Главный тренер «Калуги» Дмитрий Хомуха высказался о результатах «Спартака» во второй части сезона.

«Команде ощутимо не хватает стабильности. Осенью она регулярно набирала очки, а весной ее начало лихорадить. Здесь Абаскалю следует задавать вопросы самому себе, а не пенять на судейство. Не исключено, что в силу молодости ему не хватает опыта», — приводит слова Хомухи RT.

После 27 туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 50 очков. В предстоящем туре «красно-белые» встретятся с ЦСКА. Поединок пройдет 21 мая и начнется в 16:30 по мск.