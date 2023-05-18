Гришин порассуждал о взаимоотношениях Федотова и Карраскаля

Тренер юниоров столичных армейцев Александр Гришин уверен, что между наставником ЦСКА Владимиром Федотовым и колумбийским полузащитником Хорхе Карраскалем нет никакого конфликта. Напомним, что этой весной колумбиец потерял своё место в основном составе клуба и зачастую выходит на поле лишь со скамейки запасных.

«Просто другие играют лучше, а конкуренция никогда не идёт вперёд. Но когда Карраскаль появляется на футбольном поле, он играет в полную силу, обиженным не выглядит – между ним и Федотовым нет никакого конфликта», - цитирует Гришина «Матч ТВ».

В текущем сезоне Хорхе Карраскаль вышел на поле в составе ЦСКА 31 раз во всех турнирах – на его счету шесть голов и шесть ассистов.

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