Представители Фернандо: «Мы с радостью рассмотрим предложение от «Спартака»

Агенты полузащитника «Антальяспора» Фернандо, ранее выступавшего за «Спартак», высказались о возможном возвращении своего клиента в московский клуб.

«Фернандо был очень счастлив в «Спартаке», ему очень нравится Россия. Это страна, которая очень хорошо приняла его и его семью. Если будет интересное предложение, мы с радостью его рассмотрим», — цитирует агентов Metaratings.

Напомним, Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 год. В общей сложности за «красно-белых» полузащитник провёл 98 матчей, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

В текущем сезоне 31-летний бразилец принял участие в 28 играх «Антальяспора», забив пять голов и отдав две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Фернандо в 2,3 миллиона евро.