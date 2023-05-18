Губерниев: «В дерби наступает «час икс» для Абаскаля»

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ, в котором встретятся «Спартак» и ЦСКА.

Комментатор назвал «армейцев» фаворитами предстоящей встречи, отметив при этом, что данная игра будет иметь решающее значение в определении дальнейшей судьбы главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. По мнению Губерниева, если «красно-белые» чего-то стоят, они должны достойно сыграть против принципиального соперника.

«По интересному стечению обстоятельств, как только «Спартак» подписал длительный контракт с Абаскалем, команда играть перестала. И в дерби наступает некий «час икс» для Абаскаля — если его выгонят, он получит огромную компенсацию», — приводит слова Губерниева Metaratings.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в воскресенье, 21 мая. Начало — в 16:30 по московскому времени. На данный момент «армейцы» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая четвёртый «Спартак» на четыре очка.