Чалов: «Игра с «Торпедо» шла под нашу диктовку»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов оценил выступления своей команды в матче против «Торпедо» в последнем туре Российской премьер-лиги. «Армейцы» одержали уверенную победу 3:0 и увеличили отрыв от третьего места до четырёх очков.

«Думаю, болельщики остались довольны, поскольку игра шла под нашу диктовку от самого начала и до конца. Одержали уверенную победу, двигаемся дальше», – сказал Чалов в беседе с Bobsoccer.

Чалов во вчерашнем поединке с «Торпедо» оформил дубль, благодаря чему в его активе сейчас 17 голов в чемпионате России. Нападающий установил свой индивидуальный рекорд результативности в Премьер-лиге.